GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили

Релиз игры ожидается 19 ноября

Предзагрузка долгожданной игры Grand Theft Auto VI уже стартовала в Новой Зеландии, а в ближайшую ночь станет доступна и в остальных регионах.

Владельцам PlayStation 5 и Xbox потребуется освободить не менее 212 ГБ на накопителе. На консолях Microsoft загрузка для всех пользователей начнется одновременно — в 03:00 по московскому времени. На PS5 расписание зависит от региона: в Индии предзагрузка открывается в 21:30, в Турции — в 00:01, в Польше — в 02:00, а в США — в 07:00 по Москве.

GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили
Источник изображения: Rockstar

Тем временем в сеть попали дополнительные сведения о содержимом игры. В файлах версии GTA VI для PlayStation 5 обнаружили музыкальную композицию, которая, предположительно, будет звучать в главном меню. Кроме того, исследователи нашли упоминания подключения к онлайн-сессиям и многопользовательского режима. Сетевые функции в игре смогут появиться еще до выхода ПК-версии.

До выхода GTA VI на консолях остается 10 дней. Компьютерная версия, предположительно, выйдет не раньше 2027 года.

Обзоры будут опубликованы за сутки до релиза.

Консоли и игрыИсточники:iGrandTheftAutocybersesquireindia

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