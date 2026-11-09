2,2 млн рублей за тот самый Coolray, но с 6-ступенчатым «автоматом»: в России стартовали продажи обновленного белорусского Belgee X50 ⁠ 2

В России начались продажи обновлённого Belgee X50 — по сути, это тот самый Geely Coolray первого поколения, который когда-то продавался в России. Но агрегаты сейчас другие — турбированный двигатель заменили на атмосферный мотор в сочетании с классической автоматической коробкой передач (ДВС и трансмиссия заимствованы у седана Belgee S50). Цена кроссовера — 2,2 млн рублей.

Новый X50 оснащается 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 122 л. с. и крутящим моментом 152 Нм. Вместо прежней роботизированной трансмиссии используется шестиступенчатый гидромеханический автомат. Заявленный средний расход топлива — 7 л/100 км.

Внешне обновлённую модель можно узнать по изменённому переднему бамперу, более лаконичному оформлению передней части, заднему бамперу с визуально скрытой выхлопной системой, зеркалам с отделкой под карбон и небольшому спойлеру на крышке багажника.

В России кроссовер предлагают только в комплектации «Актив». В неё входят 16-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, камера заднего вида и задние парктроники. Мультимедийная система c 8-дюймовым экраном, поддержкой Bluetooth и Apple Car Play. Приборная панель — аналоговая с небольшим 3,5-дюймовым дисплеем. Предусмотрен и полноценный зимний пакет: подогрев передних сидений и рулевого колеса, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя лобового стекла. Объём бачка омывателя увеличен до 5 литров.