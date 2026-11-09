Акции Nvidia просели на 5% из-за шпионского скандала вокруг Дженсена Хуанга

Акции Nvidia потеряли около 5% на предварительных торгах на фоне скандала вокруг генерального директора компании Дженсена Хуанга. Совет директоров объявил о независимом расследовании сообщений о том, что глава крупнейшего производителя ИИ-ускорителей мог стать объектом операции иностранной разведки. На этом фоне инвесторы получили ещё один повод беспокоиться о стабильности управления компанией: Хуанг возглавляет Nvidia с момента её основания в 1993 году, а очевидного преемника у него нет.

Поводом для расследования стали публикации о близких отношениях Хуанга с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed International. По данным The New York Times, американская разведка установила, что женщина собирала информацию для Пекина. Megaspeed ранее привлекла внимание американских властей из-за подозрений в незаконных поставках передовых ускорителей Nvidia в Китай. На сайте компании также подчёркивалось её партнёрство с Nvidia. Сам Хуанг подтвердил, что состоял в близких отношениях с неназванной руководительницей бизнеса, и принёс публичные извинения жене и компании, однако не признал участия в шпионской деятельности.

Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения. Представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что утверждения о китайском шпионаже не имеют оснований и представляют собой попытку очернить Китай. Ранее Пекин также критиковал публикацию The New York Times. Государственная газета Global Times связала появление подобных сообщений с попытками помешать улучшению отношений между Китаем и США.

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Хуанг заявил, что поддерживает расследование и готов полностью сотрудничать. Он также подчеркнул свою приверженность защите Nvidia и национальной безопасности США. Дональд Трамп выразил поддержку руководителю компании. При этом остаются открытыми два ключевых вопроса: знал ли Хуанг о возможной разведывательной деятельности и могла ли конфиденциальная или стратегически важная информация Nvidia попасть к посторонним. Джордж Чен, руководитель направления цифровых технологий консалтинговой компании The Asia Group, подчеркнул, что для ответа на них необходимы доказательства, а не предположения.

Дополнительную неопределённость для инвесторов создаёт зависимость Nvidia от одного руководителя. Хуанг управляет компанией уже более 30 лет и остаётся её центральной фигурой, при этом чёткий план преемственности публично не обозначен. По данным публикации о реакции рынка, он выдвинул своих детей на руководящие должности. Один из аналитиков отметил, что именно сохранение Хуанга на посту пока помогло сдержать падение котировок: если бы рынок всерьёз ожидал его ухода, то последствия для акций могли бы оказаться значительно тяжелее.

Скандал развивается на фоне непростых отношений Nvidia с китайским рынком. Хуанг неоднократно добивался от Вашингтона смягчения экспортных ограничений на поставки ускорителей в Китай. В 2026 году Дональд Трамп одобрил продажу китайским заказчикам чипов H200, однако неизвестно, разрешит ли Пекин закупать их в значительных объёмах. В августе Nvidia сообщала регуляторам, что продала в Китай лишь небольшое количество таких ускорителей из-за ограничений со стороны китайских властей. Теперь расследование вокруг руководителя компании добавило к торговым и технологическим противоречиям ещё и вопрос возможной утечки корпоративной информации.