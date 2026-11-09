$5 долларов в месяц или $48 долларов в год

Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium ⁠ 3

Samsung готовится протестировать платную подписку Galaxy AI Premium, которая откроет доступ к дополнительным функциям искусственного интеллекта и увеличенным лимитам использования. По данным SammyGuru, её стоимость составит $5 в месяц или $48 при оплате за год.

Galaxy AI Now Brief на Galaxy S26 FE Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

При этом полностью отказываться от бесплатной версии Galaxy AI компания не собирается. В стандартный тариф войдут помощник для работы с браузером, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, функции клавиатуры Samsung, Photo Assist и Personal Agent. Однако пользоваться ими можно будет с ограничениями. После исчерпания лимита придётся покупать дополнительные кредиты или переходить на тариф Max, который увеличит доступный объём использования в четыре раза.

Платная подписка, помимо повышенных лимитов для всех инструментов Galaxy AI, предложит несколько дополнительных возможностей. Среди них — генерация видео с помощью ИИ непосредственно на смартфоне, автоматизация действий в приложениях через Bixby Action и расширенная функция Daily Briefing с персональными сводками.

Сейчас Samsung готовит программу раннего доступа к Galaxy AI Premium. Участники тестирования будут подключаться к ней самостоятельно, а потраченные во время испытаний деньги компания обещает вернуть. Подписчики также смогут отслеживать, сколько ресурсов ИИ они используют.

Официальных сроков запуска подписки пока нет. Неизвестно и то, станет ли тестирование полноценным коммерческим предложением. Впрочем, переход к платной модели выглядит вполне ожидаемым: генеративный искусственный интеллект требует значительных вычислительных ресурсов, содержание которых обходится компаниям всё дороже. Теперь Samsung, похоже, хочет переложить часть этих расходов на владельцев своих смартфонов.