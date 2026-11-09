Все новинки получили съемные микрофоны с шумоподавлением и поддержку быстрой зарядки

До 80 часов без подзарядки: Bloody выпустила три беспроводные игровые гарнитуры

Бренд компьютерной периферии для геймеров Bloody представил в России три беспроводные игровые гарнитуры — GR220, GR360 и GR365. Все модели поддерживают подключение по радиоканалу 2,4 ГГц, Bluetooth 6.0 и через кабель. Новинки рассчитаны на использование с компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами.

Беспроводной канал с частотой 2,4 ГГц обеспечивает передачу звука с низкой задержкой, что важно для динамичных игр. Для подключения предусмотрен USB-C-ресивер с адаптером USB-C — USB-A. GR360 и GR365 также оснащены разъемом 3,5 мм, тогда как GR220 подключается по USB.

Старшие модели получили 50-мм динамики, RGB-подсветку и аккумуляторы емкостью 1200 мАч. Время работы достигает 80 часов без подсветки и 40 часов с ней. Обе гарнитуры комплектуются съемными однонаправленными микрофонами с шумоподавлением, тканевым оголовьем и амбушюрами с пеной с эффектом памяти.

Более компактная GR220 весит 201 г, оснащена 40-мм динамиками и аккумулятором на 800 мАч, обеспечивающим до 45 часов работы. В этой модели установлен съемный всенаправленный микрофон, а амбушюры выполнены из микрофибры.

Все три гарнитуры поддерживают быструю зарядку: 15 минут подключения к питанию обеспечивают до трех часов воспроизведения. На чашках расположены элементы управления громкостью, микрофоном и режимами подключения. Также предусмотрены поворотные на 90 градусов чашки.