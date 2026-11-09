До 80 часов без подзарядки: Bloody выпустила три беспроводные игровые гарнитуры

Все новинки получили съемные микрофоны с шумоподавлением и поддержку быстрой зарядки

Бренд компьютерной периферии для геймеров Bloody представил в России три беспроводные игровые гарнитуры — GR220, GR360 и GR365. Все модели поддерживают подключение по радиоканалу 2,4 ГГц, Bluetooth 6.0 и через кабель. Новинки рассчитаны на использование с компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами.

До 80 часов без подзарядки: Bloody выпустила три беспроводные игровые гарнитуры
Источник изображения: Bloody / Merlion

Беспроводной канал с частотой 2,4 ГГц обеспечивает передачу звука с низкой задержкой, что важно для динамичных игр. Для подключения предусмотрен USB-C-ресивер с адаптером USB-C — USB-A. GR360 и GR365 также оснащены разъемом 3,5 мм, тогда как GR220 подключается по USB.

Старшие модели получили 50-мм динамики, RGB-подсветку и аккумуляторы емкостью 1200 мАч. Время работы достигает 80 часов без подсветки и 40 часов с ней. Обе гарнитуры комплектуются съемными однонаправленными микрофонами с шумоподавлением, тканевым оголовьем и амбушюрами с пеной с эффектом памяти.

Более компактная GR220 весит 201 г, оснащена 40-мм динамиками и аккумулятором на 800 мАч, обеспечивающим до 45 часов работы. В этой модели установлен съемный всенаправленный микрофон, а амбушюры выполнены из микрофибры.

Все три гарнитуры поддерживают быструю зарядку: 15 минут подключения к питанию обеспечивают до трех часов воспроизведения. На чашках расположены элементы управления громкостью, микрофоном и режимами подключения. Также предусмотрены поворотные на 90 градусов чашки.

Аудио и звукBloodyBloodyИсточники:Merlion

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Хакеры получили доступ к аккаунтам владельцев двух автобрендов и смогли удалённо открывать машины и запускать двигатели
Главное
Все новости
39 минут назадХакеры получили доступ к аккаунтам владельцев двух автобрендов и смогли удалённо открывать машины и запускать двигатели
47 минут назад2Apple превратит Siri в ИИ-агента
57 минут назад3Tesla вернёт деньги многим покупателям Cybertruck: заказов оказалось больше, чем машин успеют выпустить
16:29Claude Code помог опубликовать тысячи паролей и ключей доступа на GitHub. Часть утечек не обнаруживают даже специализированные сканеры безопасности
15:178Акции Nvidia просели на 5% из-за шпионского скандала вокруг Дженсена Хуанга
15:065ИИ-ускоритель от DeepX обещает запускать модели на 100 млрд параметров при энергопотреблении 5 Вт
14:273Anthropic закупит генераторы на 3,4 млрд долларов для дата-центров
GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили14:254GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили Релиз игры ожидается 19 ноября
14:115В России запустят полный цикл сборки батарей для гибрида Evolute i-Space
13:503Baikal-S подстраховал суперкомпьютер МГУ: создана отечественная система хранения данных
Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет13:278Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет В 2026 году её расширению способствовал необычно мощный полярный вихрь, однако по глубине разрушения озона она пока чт оуступает нескольким предыдущим рекордным годам
13:273Назван лучший оператор мобильного интернета в бизнес-центрах Москвы
13:20Nvidia направит инвестиции в четыре южнокорейских технологические компании
13:154T2 удвоит всё: гигабайты, минуты и SMS на срок до полугода
13:14Инвесторы удвоили ставку на Thinking Machines Lab: раунд в $5 млрд оценил стартап в $40 млрд
13:03112,2 млн рублей за тот самый Coolray, но с 6-ступенчатым «автоматом»: в России стартовали продажи обновленного белорусского Belgee X50
13:03Юбилейный рубеж взят: Tenet продал 150-тысячный автомобиль в России
13:001«ГигаЧат» без пульта: Сбер выпустил новую серию умных телевизоров с QLED-экранами
Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium12:5011Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium $5 долларов в месяц или $48 долларов в год
12:435Google отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов: Android 9 и 10 больше не поддерживаются
12:333Для полётов в дальний космос: Россия разрабатывает технологии биорегенеративных систем
12:30От парковок до кибербезопасности: в Москве подвели итоги «Ночи кода»
12:133От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: Яндекс разрешил тратить баллы «Плюса» в магазинах и ресторанах
12:13Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34
12:09Каждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3
12:024Собственный космодром, свои ракеты и спутники. Масштабные планы озвучены на Тайване
11:4124Российский аналог Starlink: группировку спутников «Рассвет» защитили от внешнего воздействия
11:324Зарядка в полтора раза быстрее: «Бери заряд» Яндекса представил аккумуляторы собственной разработки в Москве
11:301273 млн пользователей и 4 млрд загрузок: RuStore наращивает аудиторию
11:261Полный привод, зарядка за 12 минут, разгон до 100 км/ч за 4 с и сервисы «Яндекса». На российский рынок вышли Xpeng G6 и G9
11:233Корональную дыру на Солнце в форме «котика» показали на фото
11:221«Билайн» заговорил на 11 языках: приложение стало понятнее для миллионов пользователей