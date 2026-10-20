Импортозамещение для микросхем: «Росатом» наладят выпуск нитрата таллия

Ожидается, что отечественный материал будет на 40% дешевле зарубежных аналогов

В институте «Гиредмет», входящем в структуру «Росатома», разработали технологию производства высокочистого нитрата таллия. Как отметили в пресс-службе, запуск собственного производства позволит обеспечить российскую электронную промышленность этим компонентом и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Работы проводились по государственному контракту с Минпромторгом России. Специалисты подготовили технологический регламент и технические условия. Образцы вещества успешно прошли испытания на действующем производстве и подтвердили пригодность для использования в электролитах фосфатного золочения.

По оценке разработчиков, себестоимость отечественного нитрата таллия будет на 40% ниже стоимости аналогичной продукции иностранных производителей. При этом достигнутый уровень чистоты вещества в 100 раз превышает требования рынка.

Нитрат таллия востребован в микроэлектронике и СВЧ-технике. Его используют при золочении контактов и деталей микросхем, производстве полупроводников и легировании тонких плёнок. Кроме того, вещество служит сырьём для получения других соединений таллия.

В дальнейшем «Гиредмет» планирует увеличить объёмы производства с учётом растущего спроса и расширить ассортимент продукции на основе разработанной технологии. Институт специализируется на создании высокочистых материалов для электронной, атомной, авиационной и космической промышленности.