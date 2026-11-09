Nvidia направит инвестиции в четыре южнокорейских технологические компании

Партнёрство с правительством страны охватит проекты от высокочастотных соединений для серверов до открытых языковых моделей и промышленных роботов

На форуме партнёрства с Министерством науки и информационных технологий Кореи (MSIT) в Сеуле при участии вице-министра ведомства Рю Чже Мён и руководителей американской корпорации Nvidia сообщила о партнёрстве. Встреча объединила более 20 местных стартапов, работающих в сфере базовых моделей (нейросетей общего назначения), физических ИИ-систем, вычислительной инфраструктуры и полупроводников.

Первым подтверждённым проектом стала компания Point2 Technology, разрабатывающая радиочастотные соединения для передачи данных между процессорами и серверными стойками. Эти решения предлагают альтернативу традиционным медным и оптическим кабелям для масштабирования вычислительных кластеров, обеспечивая необходимую пропускную способность.

Источник изображения: Nvidia

Кроме того, Nvidia планирует вложить средства в Motif Technologies из Сеула, которая создаёт большие языковые модели с открытым доступом к параметрам обучения для управления сложными задачами. Базированная Сан-Франциско RLWRLD получит финансирование на разработку моделей для робототехники, позволяющих манипуляторам выполнять точные действия пятью пальцами, такие как сборка деталей на движущемся конвейере. Корпоративный проект Upstage поддержит создание инструментов для анализа документов и автоматизации рабочих процессов.

Выбранные компании охватывают весь стек искусственного интеллекта — от аппаратного обеспечения и сетей до прикладных программных решений и автономных систем. Инвестиционное направление опирается на существующую программу Nvidia Inception, которая уже насчитывает более 1000 корейских участников. Эта платформа предоставляет стартапам льготные условия доступа к вычислительным ресурсам, техническую экспертизу и возможности знакомства с инвесторами. Стратегия направлена на укрепление технологической базы региона в условиях глобальной конкуренции за лидерство в разработке ИИ-решений.

Следующие этапы сотрудничества будут сфокусированы на интеграции разработок в промышленные и коммерческие среды.