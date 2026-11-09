Baikal-S подстраховал суперкомпьютер МГУ: создана отечественная система хранения данных

Комплекс «Исток» уже используется для научных исследований, а полномасштабные расчеты начнутся в 2027 году

«Группа Астра», «Байкал Электроникс» и «Спинтроника» разработали российскую систему хранения данных для суперкомпьютера МГУ. Решение вошло в состав программно-аппаратного комплекса «Исток», который работает в университете с первого квартала 2026 года.

Основой системы стало программно-определяемое хранилище SDS TROK, установленное на серверах «Спинтроники» с отечественными процессорами Baikal-S. Доступ к данным организован через протокол NFS, используемый в Linux. Проект реализован при поддержке Минобрнауки России.

Одним из требований МГУ была совместимость с процессорами Baikal-S и использование российских комплектующих. Для этого разработчики адаптировали SDS TROK: сначала проверили работу на виртуальных машинах, затем провели испытания на физическом оборудовании. Доработки включили в основную версию продукта.

Система использует синхронную репликацию данных и автоматически восстанавливает работоспособность после отказа серверов. При возвращении узла копируются только изменившиеся блоки, что сокращает время синхронизации. Это позволяет сохранять результаты вычислений и продолжать работу без ручного вмешательства администраторов.

Комплекс «Исток» предназначен для климатического моделирования, прогнозирования погоды, биомедицинских и когнитивных исследований. Сейчас его вычислительными ресурсами пользуются более 10 научных групп из институтов РАН. Полномасштабные расчеты и разработки планируется развернуть в 2027 году.