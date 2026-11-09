Назван лучший оператор мобильного интернета в бизнес-центрах Москвы

«Билайн» показал минимальную задержку

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета четырех операторов в десяти бизнес-центрах Москвы и Подмосковья. Средний «пинг» (Ping, задержка сигнала) составил 51 мс, а доля успешных загрузок интернет-страницы — 95,5%.

Назван лучший оператор мобильного интернета в бизнес-центрах Москвы
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

В исследовании участвовали МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2. Эксперты проверяли скорость отклика сети и надежность соединения при загрузке эталонной страницы Kepler, включающей текст, изображения и видео.

Наименьшую задержку сигнала продемонстрировал «Билайн» — 38 мс. Следом расположились T2 с 47 мс, МТС с 56 мс и «МегаФон» с 63 мс.

По успешности загрузки страницы лидерами стали «Билайн» и «МегаФон»: оба оператора показали результат 98%. У МТС показатель достиг 96%, у T2 — 90%. Среднее значение по всем четырем сетям составило 95,5%.

Замеры проводились в первую неделю октября 2026 года в десяти объектах, включая «Москва-Сити», «Кунцево Плаза», «Технополис Москва», «Метрополис 3» и площадку КамАЗа в «Сколково». Для измерений использовались комплекс TEMS Investigation и смартфоны с SIM-картами операторов.

Выбор показателей связан с особенностями офисных зданий: перекрытия и высокая плотность пользователей могут влиять на стабильность соединения. Результаты исследования позволяют сравнить работу сетей не только по скорости передачи данных, но и по времени отклика и надежности загрузки контента.

Сети и серверыTelecomDailyРоссияИсточники:TelecomDaily

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Nvidia направит инвестиции в четыре южнокорейских технологические компанииСледующая публикация: Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет
Главное
Все новости
16 минут назадВ России запустят полный цикл сборки батарей для гибрида Evolute i-Space
37 минут назадBaikal-S подстраховал суперкомпьютер МГУ: создана отечественная система хранения данных
Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет13:271Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет В 2026 году её расширению способствовал необычно мощный полярный вихрь, однако по глубине разрушения озона она пока чт оуступает нескольким предыдущим рекордным годам
13:20Nvidia направит инвестиции в четыре южнокорейских технологические компании
13:151T2 удвоит всё: гигабайты, минуты и SMS на срок до полугода
13:14Инвесторы удвоили ставку на Thinking Machines Lab: раунд в $5 млрд оценил стартап в $40 млрд
13:0352,2 млн рублей за тот самый Coolray, но с 6-ступенчатым «автоматом»: в России стартовали продажи обновленного белорусского Belgee X50
13:03Юбилейный рубеж взят: Tenet продал 150-тысячный автомобиль в России
13:001«ГигаЧат» без пульта: Сбер выпустил новую серию умных телевизоров с QLED-экранами
Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium12:507Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium $5 долларов в месяц или $48 долларов в год
12:431Google отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов: Android 9 и 10 больше не поддерживаются
12:331Для полётов в дальний космос: Россия разрабатывает технологии биорегенеративных систем
12:30От парковок до кибербезопасности: в Москве подвели итоги «Ночи кода»
12:133От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: Яндекс разрешил тратить баллы «Плюса» в магазинах и ресторанах
12:13Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34
12:09Каждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3
12:022Собственный космодром, свои ракеты и спутники. Масштабные планы озвучены на Тайване
11:4115Российский аналог Starlink: группировку спутников «Рассвет» защитили от внешнего воздействия
11:324Зарядка в полтора раза быстрее: «Бери заряд» Яндекса представил аккумуляторы собственной разработки в Москве
11:301273 млн пользователей и 4 млрд загрузок: RuStore наращивает аудиторию
11:261Полный привод, зарядка за 12 минут, разгон до 100 км/ч за 4 и сервисы «Яндекса». На российский рынок вышли Xpeng G6 и G9
11:232Корональную дыру на Солнце в форме «котика» показали на фото
11:221«Билайн» заговорил на 11 языках: приложение стало понятнее для миллионов пользователей
11:044«Аналогов этому автомобилю больше никогда не будет». Маск объяснил, почему при высоком спросе Tesla прекращает выпуск Cybertruck
Российским «Суперджетам» заменят двигатели. На это выделили 2 млрд рублей10:5630Российским «Суперджетам» заменят двигатели. На это выделили 2 млрд рублей Минпромторг заказал разработку проекта установки отечественных ПД-8 вместо франко-российских SaM146
10:533100-ваттная зарядка, которая заряжает iPhone 18 Pro с пиковой мощностью до 54 Вт. Представлена Colorful iGame Sigil S103
10:4821Десятки сел России подключились к Сети
10:303Telegram заблокировал почти 30 млн каналов и групп в 2026 году
10:10Новый смартфон с экраном 185 Гц на подходе
10:06Мощный ПК на ладони в корпусе менее 0,9 л. Представлен Thunderobot Mix Neo с Core Ultra 7 256V
10:001Экономия на каждом повороте: маршруты Яндекса сократили расход топлива в среднем на 15% за одну поездку
09:44Первый смартфон Huawei OSTA очень напоминает Pura X View