Назван лучший оператор мобильного интернета в бизнес-центрах Москвы

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета четырех операторов в десяти бизнес-центрах Москвы и Подмосковья. Средний «пинг» (Ping, задержка сигнала) составил 51 мс, а доля успешных загрузок интернет-страницы — 95,5%.

В исследовании участвовали МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2. Эксперты проверяли скорость отклика сети и надежность соединения при загрузке эталонной страницы Kepler, включающей текст, изображения и видео.

Наименьшую задержку сигнала продемонстрировал «Билайн» — 38 мс. Следом расположились T2 с 47 мс, МТС с 56 мс и «МегаФон» с 63 мс.

По успешности загрузки страницы лидерами стали «Билайн» и «МегаФон»: оба оператора показали результат 98%. У МТС показатель достиг 96%, у T2 — 90%. Среднее значение по всем четырем сетям составило 95,5%.

Замеры проводились в первую неделю октября 2026 года в десяти объектах, включая «Москва-Сити», «Кунцево Плаза», «Технополис Москва», «Метрополис 3» и площадку КамАЗа в «Сколково». Для измерений использовались комплекс TEMS Investigation и смартфоны с SIM-картами операторов.

Выбор показателей связан с особенностями офисных зданий: перекрытия и высокая плотность пользователей могут влиять на стабильность соединения. Результаты исследования позволяют сравнить работу сетей не только по скорости передачи данных, но и по времени отклика и надежности загрузки контента.