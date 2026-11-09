В 2026 году её расширению способствовал необычно мощный полярный вихрь, однако по глубине разрушения озона она пока чт оуступает нескольким предыдущим рекордным годам

Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет ⁠ 1

В 2026 году озоновая дыра над Антарктидой заняла 7-е место по средней площади за 48 лет спутниковых наблюдений. По данным NASA, с 7 сентября по 13 октября она была одной из крупнейших за всю историю мониторинга, однако концентрация озона в её центре снижалась не так сильно, как во время других крупных эпизодов. Одной из причин расширения дыры стал необычно мощный антарктический полярный вихрь, создавший благоприятные условия для разрушения озона.

Озоновый слой в стратосфере поглощает значительную часть опасного ультрафиолетового излучения, защищая живые организмы от повреждения ДНК, ожогов и повышения риска рака кожи. Термин «озоновая дыра» не означает, что озон исчезает полностью: так учёные называют область, где его концентрация опускается ниже исторического порога в 220 единиц Добсона. Эта величина используется для измерения общего содержания озона в вертикальном столбе атмосферы.

Первые признаки масштабного истощения озонового слоя над Антарктидой британские учёные обнаружили в 1985 году по наземным измерениям на станции Халли. Спутниковые наблюдения NASA позволили оценить масштабы явления над всем континентом. С тех пор приборы нескольких поколений спутников отслеживают площадь и глубину озоновой дыры. В 2026 году измерения выполнял прибор OMPS на спутнике NOAA-20.

Источник изображения: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

В первые годы наблюдений концентрация озона в наиболее истощённой области снижалась постепенно: с 194 единиц Добсона в 1979 году до 124 в 1985-м. В 1991 году она впервые опустилась ниже 100 единиц, впоследствии такие значения стали встречаться чаще. Самая глубокая озоновая дыра зафиксирована в 1994 году: 30 сентября концентрация упала до 73 единиц Добсона. При этом рекорд по площади принадлежит 2006 году. Самые большие по площади дыры не обязательно оказываются самыми глубокими.

В начале 1980-х — начале 1990-х годов озоновая дыра быстро увеличивалась и по площади, и по глубине. В начале XXI века её ежегодные размеры в целом стабилизировались, хотя заметно меняются от года к году. Эти колебания связаны с температурой и циркуляцией стратосферы: чем холоднее условия над Антарктидой, тем больше площадь области с низкой концентрацией озона и тем сильнее его истощение в центре.

Главной причиной образования озоновой дыры стали хлорфторуглероды (ХФУ, или фреоны) — долгоживущие вещества, которые десятилетиями использовали в холодильниках и аэрозольных баллончиках. В нижней атмосфере они почти не разрушаются и постепенно достигают стратосферы. Там ультрафиолетовое излучение расщепляет молекулы ХФУ, высвобождая атомы хлора. Они запускают химические реакции, в ходе которых разрушаются молекулы озона. Вклад в этот процесс вносят и созданные человеком соединения брома, которые встречаются в атмосфере в меньших количествах, но ещё эффективнее разрушают озон.

Международный ответ на проблему появился в 1987 году: Монреальский протокол предусматривает постепенный отказ от производства и использования веществ, разрушающих озоновый слой. По оценкам учёных, около 80% хлора в современной стратосфере по-прежнему имеет антропогенное происхождение. В 2018 году спутниковые наблюдения впервые дали прямые свидетельства восстановления озонового слоя: с 2005 по 2016 год разрушение озона над Антарктидой в зимние месяцы сократилось на 20%.

Однако концентрации хлора и других озоноразрушающих веществ будут снижаться медленно. Согласно оценкам, возвращение озонового слоя над Антарктидой к уровню 1980 года ожидается только в 2070-х годах. Поэтому крупная озоновая дыра 2026 года не отменяет долгосрочного восстановления: её размеры отражают в том числе естественную изменчивость атмосферной циркуляции, а не только накопленное воздействие загрязнителей.