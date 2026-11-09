В России запустят полный цикл сборки батарей для гибрида Evolute i-Space

Российская компания «Системы автономной энергии» («САЭ») планирует запуск полного цикла сборки тяговых батарей для гибридного кроссовера Evolute i-Space. Три первых опытных образца предприятие собирается выпустить до конца текущего года, также планируется провести полный цикл проверок. Затем аккумуляторы установят в автомобиль для испытаний в реальных условиях.

Батареи будут построены на призматических аккумуляторах с литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками, которые отличаются повышенной устойчивостью к нештатным воздействиям и большим ресурсом. Для эксплуатации в российских условиях предусмотрена система термостатирования для прогрева аккумулятора при отрицательных температурах. А собственная система управления BMS будет контролировать состояние ячеек и защищать их от перегрева, перезаряда и глубокого разряда.

«САЭ» самостоятельно организует основные производственные операции — подготовку ячеек, сборку батарейных пакетов, установку элементов в корпус, сварку токопроводящих шин и испытания готовых батарей. Планируется также внедрить лазерное оборудование для соединения элементов непосредственно внутри корпуса батареи, что сокращает количество промежуточных компонентов и повышает плотность размещения ячеек.

В этом году речь идёт о предсерийной партии, а полноценное производство тяговых батарей для Evolute i-Space планируют организовать до конца 2027 года. В дальнейшем предприятие будет расширять использование российских компонентов: например, перейдёт к производству корпуса аккумулятора. Напомним, Evolute i-Space выпускается по полному циклу на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Продажи кроссовера стартовали в сентябре 2025 года, затем появилась его полноприводная версия.