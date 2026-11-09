Anthropic закупит генераторы на 3,4 млрд долларов для дата-центров

Сделка с техасским поставщиком OnePWR Solutions охватывает 1,7 гигаватта мощности и демонстрирует масштабную переориентацию индустрии на традиционную энергетику для обеспечения вычислительных мощностей

Anthropic заключила сделку на $3,4 млрд на приобретение промышленных газовых генераторов для своих дата-центров. Договор подписан ещё в конце сентября с техасской компанией OnePWR Solutions. Сумма контракта покрывает поставку и монтаж оборудования общей мощностью 1,7 гигаватта. Издание Financial Times сообщает о деталях соглашения.

По данным источников, OnePWR Solutions заказала генераторы у производителя Caterpillar около двух лет назад, но столкнулась с нехваткой средств для завершения транзакции. Anthropic не приобретала саму компанию OnePWR Solutions и не перемещала её персонал, а взяла на себя финансовые обязательства по оплате заказов и проведению установочных работ. Место будущей эксплуатации оборудования пока не раскрывается. Представители обеих сторон отказались от комментариев.

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Крупная закупка совпадает с подготовкой Anthropic к выходу на фондовый рынок. В обновлённом файле заявки на размещение акций (IPO) компания указала обязательства объёмом $895 млрд, практически полностью направленные на развитие вычислительной инфраструктуры. Капитал предназначен для строительства серверных площадок и обеспечения их энергоресурсами для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Использование газовых турбин и генераторов становится отраслевой нормой для быстрого запуска центров обработки данных. Подобный подход применяет и компания xAI, основанная Илоном Маском. Проект xAI уже столкнулся с судебным иском из-за установки газовых турбин на площадке в Мемфисе, что указывает на растущее напряжение между потребностями ИИ-индустрии и местными экологическими нормами.

Переход крупнейших разработчиков ИИ на традиционные источники энергии подчёркивает физическое ограничение облачных технологий: без масштабного наращивания генерирующих мощностей дальнейшее расширение вычислительных кластеров невозможно. Закупка Anthropic фиксирует сдвиг отрасли от экспериментальных решений к проверенной тяжёлой инфраструктуре, необходимой для стабильной работы современных нейросетей.