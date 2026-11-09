Инвесторы удвоили ставку на Thinking Machines Lab: раунд в $5 млрд оценил стартап в $40 млрд

Несмотря на массовый уход ключевых инженеров к конкурентам, венчурный фонд Accel возглавил финансирование Thinking Machines Lab, чей продукт для дообучения нейросетей уже обновлён для задач программирования

Thinking Machines Lab готовится закрыть раунд финансирования объёмом $5 млрд в ноябре, который оценивает компанию в $40 млрд до вычета инвестиций. По данным Business Insider, раунд ведёт американский венчурный фонд Accel. Сумма более чем в 3 раза превышает предыдущую оценку лаборатории, которая ранее фиксировалась на уровне свыше $10 млрд.

Представители компании и фонда отказались комментировать детали сделки, поэтому информация остаётся в статусе приближающейся, но не закрытой.

Руководит лабораторией Мира Мураци, ранее занимавшая пост главного технолога в OpenAI. Ключевые специалисты проекта участвовали в обучении ранних версий ChatGPT. Первым продуктом компании стала система Tinker, предназначенная для упрощения процесса дообучения больших языковых моделей (адаптации готовой нейросети под узкие задачи). На прошлой неделе команда выпустила обновление платформы, которое продемонстрировало рост эффективности при работе с задачами автоматизации программирования.

Инвесторы удвоили ставку на Thinking Machines Lab: раунд в $5 млрд оценил стартап в $40 млрд
Источник изображения: сгенерировано Muse

Финансовая поддержка инвесторов контрастирует с кадровыми потерями лаборатории. В последние месяцы из проекта ушли несколько ведущих инженеров. Отток специалистов связан с обострением конкуренции за таланты в отрасли: конкурирующие компании предлагают значительно более высокие пакеты компенсаций. Тем не менее, текущий раунд демонстрирует готовность рынка делать масштабные ставки на ведущие лаборатории разработки базовых моделей даже в условиях жёсткой борьбы за кадры.

Успешное закрытие сделки станет одним из крупнейших событий на рынке инвестиций в разработку базовых моделей. Конкретные направления расходов в отчёте не уточняются, однако сам факт привлечения капитала подтверждает готовность венчурного рынка делать масштабные ставки на передовые лаборатории искусственного интеллекта. Инвесторы будут оценивать, насколько компания сможет стабилизировать состав команды после ухода ряда инженеров и продолжит ли развивать платформу Tinker для задач автоматизации программирования.

Искусственный интеллектThinking MachinesНейросетиинвестицииИсточники:Business Insider

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