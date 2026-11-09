Юбилейный рубеж взят: Tenet продал 150-тысячный автомобиль в России

Российский автомобильный бренд Tenet реализовал 150 тыс. автомобилей за 14 месяцев — с сентября 2025-го по октябрь 2026 года. Юбилейным стал кроссовер T7 с полным приводом в комплектации «Прайм» и цвете «Морской синий».

На модель T7 приходится более половины всех продаж марки. Ее производство началось в 2025 году на заводе холдинга АГР в Калуге. Автомобили выпускают по полному циклу с учетом российских дорожных и климатических условий.

Выпуск полноприводной модификации стартовал в ноябре 2025 года. Сейчас на нее приходится почти 30% продаж T7. Помимо стандартных режимов «Эко», «Стандарт» и «Спорт», предусмотрены настройки «4×4», «Снег» и «Грязь».

Кроссовер оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Заявленный расход топлива полноприводной версии за городом составляет 7 л на 100 км.

В оснащение входят панорамная крыша, два 12,3-дюймовых экрана, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и система кругового обзора. Через мобильное приложение можно дистанционно запускать двигатель, настраивать климат в салоне и включать обогревы.

Для защиты от коррозии предусмотрена дополнительная обработка кузова, а зимний пакет включает обогрев сидений, руля, стекол и зеркал. Гарантия и дополнительная техническая поддержка Tenet рассчитаны на пять лет или 150 тыс. км пробега.