T2 удвоит всё: гигабайты, минуты и SMS на срок до полугода

Оператор T2 предложил абонентам новый вариант праздничного бонуса: ежемесячное удвоение пакетов интернета, минут и SMS. Продолжительность действия предложения составит от одного до шести месяцев.

Получить бонус можно через интерактивную механику на сайте оператора или в мобильном приложении. Срок удвоения определяется в процессе участия. Предложение распространяется на действующие и архивные тарифы T2.

Абонентам тарифов с безлимитным интернетом удвоят доступные пакеты минут и SMS. Дополнительные ресурсы расходуются в первую очередь. Если до окончания расчетного периода они остаются неиспользованными, остаток переносится на следующий месяц.

По словам директора по продукту и клиентскому опыту T2 Андрея Борзова, в предпраздничный период традиционно увеличивается потребление мобильного интернета, количество звонков и сообщений. В этот раз оператор распространил привычную механику удвоения трафика на остальные пакеты связи.