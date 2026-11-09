«ГигаЧат» без пульта: Сбер выпустил новую серию умных телевизоров с QLED-экранами

Стоимость моделей серии 7500 начинается от 37 тысяч рублей

Сбер начал продажи интеллектуальных телевизоров серии 7500. Новая линейка включает модели с QLED-экранами, голосовым управлением без пульта и встроенным ИИ-помощником «ГигаЧат». Устройства представлены в четырёх вариантах диагонали: 43, 50, 55 и 65 дюймов.

«ГигаЧат» без пульта: Сбер выпустил новую серию умных телевизоров с QLED-экранами
Источник изображения: Сбер/SberDevices

По сравнению с предыдущей серией 7000 телевизоры получили технологию DLG, которая позволяет увеличить частоту обновления экрана до 120 Гц в поддерживаемых режимах. Это должно обеспечить более плавное отображение динамичных сцен, в том числе во время видеоигр. За звук отвечают обновлённые динамики мощностью 24 Вт, а в 65-дюймовой модели — 30 Вт.

Управлять телевизором можно голосом благодаря технологии FarField, распознающей команды на расстоянии. Встроенный помощник «ГигаЧат» позволяет задавать вопросы и подбирать фильмы и сериалы с учётом предпочтений пользователя. Общаться с ним можно даже при выключенном экране, используя телевизор в качестве умной колонки.

Устройства работают на операционной системе «Салют ТВ». Она позволяет искать фильмы и сериалы сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах через общую поисковую строку.

Телевизоры и проекторыСберSberDevicesРоссияГигаЧатИсточники:SberDevices

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