Ядерный «Сурок»: «Росатом» придумал новую защиту реакторов

Инженеры «Росатома» разработали систему удержания расплава внутри корпуса реактора ВВЭР-С. Решение под названием «Сурок» планируют использовать при строительстве Кольской АЭС-2. В перспективе технологию могут внедрить на новых энергоблоках с реакторами ВВЭР средней и большой мощности.

Разработкой занимались специалисты ОКБ «Гидропресс», входящего в Машиностроительный дивизион «Росатома». Система предназначена для локализации расплава активной зоны при тяжелой аварии и предотвращения выхода радиоактивных веществ за пределы реакторной установки. По принципу действия она напоминает «ловушку расплава», применяемую в современных реакторах ВВЭР-1200.

Первым проектом с использованием новой технологии станет Кольская АЭС-2, где предусмотрено строительство двух энергоблоков мощностью по 600 МВт с реакторами ВВЭР-С. Установки также получат пассивные системы безопасности и возможность регулировать мощность. Расчетный срок службы основного технологического оборудования составит не менее 80 лет.

В «Росатоме» рассчитывают, что разработка позволит повысить уровень безопасности новых реакторов и приблизить его к стандартам поколения 3+. Внедрение технологии может расширить возможности применения ВВЭР в России и за рубежом, в том числе в изолированных энергосистемах.

Техническое решение представили на международной конференции по безопасности АЭС с реакторами ВВЭР, прошедшей на базе ОКБ «Гидропресс». Участники мероприятия обсудили развитие реакторных установок, продление срока их эксплуатации и совершенствование систем безопасности.