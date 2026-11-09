Индия намерена создать собственный GPU за 2 года и бросить вызов зависимости от зарубежных чипов

Министерство электроники и информационных технологий Индии включило разработку отечественного графического процессора в программу Semiconductor Mission 2.0

О планах 4 ноября рассказал секретарь министерства С. Кришнан. По его словам, разработка индийского GPU потребует около 24 месяцев. Пока что правительство не назвало производителя, разработчика архитектуры или технологического партнёра проекта. Речь идёт о целевом направлении государственной программы, а не о готовом проекте с утверждённой производственной площадкой.

Индия намерена развивать сразу 5 уровней инфраструктуры для искусственного интеллекта: энергетику, ускорители вычислений, серверы и вычислительные мощности, ИИ-модели и приложения. Местные компании VVDN, Kaynes и Avalon уже производят серверы, а Центр развития передовых вычислительных технологий (C-DAC) разработал линейку Rudra для ИИ-нагрузок. Государственный центр передаёт производителям технологии, чтобы они могли выпускать оборудование самостоятельно.

Параллельно страна продвигает собственные процессорные архитектуры SHAKTI и VEGA на базе открытой системы команд RISC-V. Это именно CPU, а не графические ускорители GPU. Проекты уже выходят за пределы экспериментальных плат: на выставке SEMICOM India 26 сентября представили автономного робота для очистки водоёмов на базе SHAKTI, цифровой телескоп и систему мониторинга лесов на процессорах VEGA. В 2024 году появилась плата Aries 3.0 с процессором VEGA ET301: 32-разрядный чип с частотой до 100 МГц и 26 КБ оперативной памяти предназначен для датчиков, носимых устройств и систем интернета вещей.

Индия намерена создать собственный GPU за 2 года и бросить вызов зависимости от зарубежных чипов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Развивается и промышленная база. ASML сотрудничает с Tata Electronics при оснащении первой коммерческой фабрики по производству полупроводников в Дхолере, штат Гуджарат. Предприятие рассчитано на кремниевые пластины диаметром 300 мм и в перспективе должно выйти на выпуск 50 000 пластин в месяц. Intel также заключила стратегическое соглашение с Tata Group, охватывающее производство и упаковку полупроводников для индийского рынка. При этом создание собственного GPU остаётся отдельной задачей: ни один из этих партнёров пока не объявлен исполнителем проекта.

Правительство рассчитывает, что развитие ИИ и полупроводниковой отрасли даст Индии экономический эффект, сопоставимый с ростом рынка ИТ-услуг. По оценке аналитического центра NITI Aayog, внедрение ИИ может сделать около 2 млн существующих рабочих мест ненужными, но одновременно создать примерно 4 млн новых. Кришнан считает, что индийские компании смогут зарабатывать на внедрении ИИ в бизнес-процессы зарубежных заказчиков, как ранее зарабатывали на разработке программного обеспечения.

По данным Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA), объём национального рынка полупроводников составляет около $50 млрд и к 2030 году может приблизиться к $100 млрд. Государственная программа Design-Linked Incentive уже поддержала 24 компании, которые впоследствии привлекли венчурные или другие частные инвестиции. Среди их разработок — микроконтроллеры, контроллеры беспилотников, чипы для умных счётчиков и камер видеонаблюдения. Собственный GPU должен стать ещё одним элементом этой промышленной экосистемы, хотя конкретные технические характеристики будущего процессора пока не раскрыты.

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