Прогноз поставок на 2027 год снизили со 120 млн до 100 млн смартфонов

На 20 млн меньше: Samsung резко сократила планы по выпуску Galaxy A с OLED-экранами

Samsung намерена поставить в 2027 году около 100 млн смартфонов серии Galaxy A с OLED-дисплеями. Такие данные были переданы подразделением мобильных устройств Samsung MX партнёрам компании. Новый прогноз оказался ниже прежних ожиданий, согласно которым объём поставок мог достичь 120 млн устройств.

В 2026 году Samsung рассчитывала отгрузить около 110 млн смартфонов Galaxy A с OLED-экранами. Таким образом, план на следующий год предполагает сокращение на 10 млн устройств. Сейчас OLED-дисплеи используются в моделях серий Galaxy A1, A2, A3 и A5, тогда как наиболее доступные аппараты линейки A0 оснащаются ЖК-экранами.

Корректировка планов по Galaxy A может отразиться и на общих поставках смартфонов Samsung. Ранее подразделение MX рассчитывало реализовать в 2027 году более 250 млн устройств, однако теперь ожидаемый показатель составляет около 230 млн. Причины пересмотра прогнозов в опубликованном сообщении не уточняются.