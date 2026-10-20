Компактный монстр автономности с экраном 16:9, двумя камерами на 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч от Oppo на подходе ⁠ 1

Oppo разрабатывает новый смартфон, характеристики которого появились в сети раньше срока. Устройство построено на платформе MediaTek Dimensity 9600M и оснащено аккумулятором емкостью 8000 мА·ч. Ожидается, что новинка войдет в семейство Find Pro и выйдет в первой половине 2027 года.

Dimensity 9600M, как утверждается, производится по 3-нм техпроцессу TSMC и поддерживает архитектуру Armv9.3, инструкции SME2 и память UFS 4.1 с четырехканальной организацией. В состав платформы входят ядра C1-Ultra, C1-Premium и C1-Pro, а за обработку задач искусственного интеллекта отвечает нейропроцессор NPU 990. Технология Dimensity Scheduling Engine 3.0 должна повысить отзывчивость интерфейса, ускорить запуск приложений и обеспечить стабильную частоту кадров.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Особенностью смартфона станут основная камера и телеобъектив с датчиками разрешением по 200 Мп каждый. Производитель рассчитывает улучшить детализацию снимков, в том числе при слабом освещении, портретной и пейзажной съемке, однако алгоритмы обработки изображений пока настраиваются.

Устройство также приписывают экран диагональю около 6,3 дюйма с соотношением сторон 16:9, разрешением 2K и тонкой рамкой.