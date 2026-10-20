GeForce RTX 3060, которую снова запустили в производство, уже дороже, чем была RTX 5060 Ti на старте ⁠ 2

Производство видеокарт GeForce RTX 3060, снятых с выпуска в 2024 году, возобновилось, а партнёры Nvidia вновь начали предлагать эти модели покупателям. Причиной стали дефицит и резкое подорожание памяти GDDR7, используемой в видеокартах серии RTX 50. На этом фоне выпуск RTX 3060 с памятью GDDR6 и 8-нм техпроцессом Samsung позволяет обойтись без части дорогостоящих современных производственных ресурсов.

Однако возвращение модели сопровождалось неожиданным ростом цен. Видеокарты RTX 3060 от Yeston и Maxsun продаются дороже 2600 юаней, а версия Colorful Battle Axe достигает 3300 юаней. В некоторых случаях это на 200–300 юаней выше стоимости сопоставимых моделей Asus. При этом за 2600 юаней ещё год назад можно было приобрести более современную GeForce RTX 5060 Ti.

Источник изображения: mydrivers // Nvidia

Подорожание затронуло и другие компоненты компьютеров. По данным источника, стоимость комплектов памяти DDR5 выросла примерно с 600–800 юаней в сентябре прошлого года до 3000–4000 юаней. Цены на массовые видеокарты также увеличились более чем на 50%, а GeForce RTX 5060 Ti подорожала на 61% относительно стартовой цены.

На таком рынке даже снятая с производства RTX 3060 вновь оказалась востребованной, хотя её нынешняя стоимость выглядит довольно высокой на фоне более новых моделей.