GeForce RTX 3060, которую снова запустили в производство, уже дороже, чем была RTX 5060 Ti на старте

Дефицит памяти GDDR7 сделал прошлое поколение востребованным

Производство видеокарт GeForce RTX 3060, снятых с выпуска в 2024 году, возобновилось, а партнёры Nvidia вновь начали предлагать эти модели покупателям. Причиной стали дефицит и резкое подорожание памяти GDDR7, используемой в видеокартах серии RTX 50. На этом фоне выпуск RTX 3060 с памятью GDDR6 и 8-нм техпроцессом Samsung позволяет обойтись без части дорогостоящих современных производственных ресурсов.

Однако возвращение модели сопровождалось неожиданным ростом цен. Видеокарты RTX 3060 от Yeston и Maxsun продаются дороже 2600 юаней, а версия Colorful Battle Axe достигает 3300 юаней. В некоторых случаях это на 200–300 юаней выше стоимости сопоставимых моделей Asus. При этом за 2600 юаней ещё год назад можно было приобрести более современную GeForce RTX 5060 Ti.

GeForce RTX 3060, которую снова запустили в производство, уже дороже, чем была RTX 5060 Ti на старте
Источник изображения: mydrivers // Nvidia

Подорожание затронуло и другие компоненты компьютеров. По данным источника, стоимость комплектов памяти DDR5 выросла примерно с 600–800 юаней в сентябре прошлого года до 3000–4000 юаней. Цены на массовые видеокарты также увеличились более чем на 50%, а GeForce RTX 5060 Ti подорожала на 61% относительно стартовой цены.

На таком рынке даже снятая с производства RTX 3060 вновь оказалась востребованной, хотя её нынешняя стоимость выглядит довольно высокой на фоне более новых моделей.

ВидеокартыИсточники:mydrivers

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