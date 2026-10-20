Выход GeForce RTX 6060 собираются отложить до 2029 года, она будет слабее видеокарты в PS6 ⁠ 7

Nvidia собирается существенно замедлить выпуск бюджетных и среднеценовых видеокарт следующего поколения из-за сохраняющихся проблем с поставками. По данным инсайдера Kepler_L2, выход GeForce RTX 6060 рискует сдвинуться вплоть до 2029 года.

Предполагаемый сценарий напоминает запуск серии RTX 50: сначала Nvidia представила старшие модели GeForce RTX 5080 и RTX 5090 в январе 2025 года, а GeForce RTX 5060 добралась до рынка лишь в мае.

Kepler_L2 заявил, что производитель может вновь сосредоточиться на наиболее дорогих ускорителях, отложив более доступные решения. Впрочем, пока неизвестно, насколько серьезно ограничения поставок повлияют на реальный график выпуска RTX 60.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

KeplerL2 также упомянул производительность RTX 6060, отметив, что она не достигнет уровня PS6, а это значит, что консоль следующего поколения от Son превзойдет по производительности карты среднего уровня от Nvidia.

Ожидается, что PS6 выйдет в конце 2026 или начале 2027 года. Если выход RTX 6060 будет отложен до 2029 года, PS6 будет на рынке примерно год, и консоли Sony впервые получат преимущество в производительности перед видеокартами среднего уровня от Nvidia.

Инсайдер Kepler_L2 не раз делился подробной информацией о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в частности платформ для игровых приставок. Он же в своё время раскрыл особенности PS5 Slim.