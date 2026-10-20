Сразу три дополнительных слота PCIe для ПК. Представлена док-станция Sonnet Echo III T5 Desktop

Компания Sonnet представила настольную док-станцию Echo III T5 Desktop с интерфейсом Thunderbolt 5 и тремя слотами расширения PCIe Gen 3. Они поддерживают конфигурации x8, x16 и x8, позволяя устанавливать полноразмерные платы расширения. Устройство рассчитано на работу с несколькими дополнительными ускорителями и другими PCIe-модулями.

Новинка получила алюминиевый корпус и встроенный блок питания мощностью 400 Вт. Для подключения дополнительного оборудования предусмотрен один шестиконтактный разъем PCIe с подачей мощности до 75 Вт. За охлаждение отвечают два малошумных вентилятора Noctua с ШИМ-регулировкой скорости вращения.

Источник изображения: ithome // Sonnet

Для подключения к компьютеру используется Thunderbolt 5, также на корпусе имеется один дополнительный нисходящий порт этого интерфейса. В комплект входят кабель Thunderbolt 5 и фиксатор ThunderLok, который помогает предотвратить случайное отсоединение кабеля.

Стоимость Sonnet Echo III T5 Desktop составляет 1200 долларов.