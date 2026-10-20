На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек

Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ ⁠ 9

49-летний каменщик Эдима Мартинс из бразильского города Императрис в 2020 году подписался на аккаунт Джессики Оливейры в социальных сетях и очень сильно увлёкся виртуальной красавицей.

9 октября он продал все личные вещи, чтобы отправиться в Белу-Оризонти, расположенный примерно в 2000 км от дома. Дорога на автобусе заняла два дня. Прибыв на место, мужчина показывал прохожим фотографию Джессики, однако никто не смог узнать женщину.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Тогда Мартинс обратился на местную радиостанцию, где выяснил, что Джессика — не реальный человек, а виртуальный инфлюенсер, созданный искусственным интеллектом. На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек. Администратор страницы позднее подтвердил использование ИИ, но заявил, что никогда не общался с Мартинсом напрямую и не приглашал его на встречу.

По сообщениям бразильских СМИ, это уже третий подобный случай в Белу-Оризонти за полгода. История вновь привлекла внимание к рискам виртуальных знакомств: реалистичные изображения и видео, созданные ИИ, всё чаще используются для формирования вымышленных образов, поэтому личность собеседника стоит проверять до принятия важных решений и тем более передачи денег.