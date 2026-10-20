Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ
На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек
49-летний каменщик Эдима Мартинс из бразильского города Императрис в 2020 году подписался на аккаунт Джессики Оливейры в социальных сетях и очень сильно увлёкся виртуальной красавицей.
9 октября он продал все личные вещи, чтобы отправиться в Белу-Оризонти, расположенный примерно в 2000 км от дома. Дорога на автобусе заняла два дня. Прибыв на место, мужчина показывал прохожим фотографию Джессики, однако никто не смог узнать женщину.
Тогда Мартинс обратился на местную радиостанцию, где выяснил, что Джессика — не реальный человек, а виртуальный инфлюенсер, созданный искусственным интеллектом. На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек. Администратор страницы позднее подтвердил использование ИИ, но заявил, что никогда не общался с Мартинсом напрямую и не приглашал его на встречу.
По сообщениям бразильских СМИ, это уже третий подобный случай в Белу-Оризонти за полгода. История вновь привлекла внимание к рискам виртуальных знакомств: реалистичные изображения и видео, созданные ИИ, всё чаще используются для формирования вымышленных образов, поэтому личность собеседника стоит проверять до принятия важных решений и тем более передачи денег.