На 737 MAX 10 приходится около трети заказов на все самолеты Boeing

Большой день для Boeing? Boeing 737 MAX 10 — крупнейшая модель семейства 737 MAX — может получить сертификат уже сегодня, 20 октября ⁠ 8

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может выдать Boeing сертификат типа для самолёта 737 MAX 10 уже 20 октября. Об этом сообщил ресурс Leeham News со ссылкой на свои источники. Ранее другие издания и информационные агентства также писали о скором завершении сертификации. 16 октября состоялось заседание совета по сертификации типа (Type Certification Board).

На заключительном этапе сертификация затянулась из-за замечаний FAA к программному обеспечению системы управления полётом. При определённых условиях ухода на второй круг система может перестать автоматически отслеживать траекторию. В начале октября регулятор пришёл к выводу, что проблема не представляет критической угрозы безопасности, однако вопросы к работе программного обеспечения остаются.

737 MAX 10 — крупнейшая модель семейства 737 MAX и одна из ключевых для будущих поставок Boeing. По приведённым данным, на неё приходится около трети портфеля заказов компании. Среди крупнейших заказчиков — United Airlines, заказавшая 167 самолётов, Alaska Airlines со 161 машиной, American Airlines со 112 и Delta Air Lines со 100.

Boeing рассчитывает начать поставки 737 MAX 10 в 2027 году. На тот же год запланировано начало поставок более компактной модели 737 MAX 7.