Покупки за счёт господдержки: в Wildberries подключили оплату электронными сертификатами

Новый способ оплаты действует в нескольких регионах России

В Wildberries начали принимать оплату государственными электронными сертификатами. С их помощью получатели федеральных и региональных мер социальной поддержки могут покупать товары, предусмотренные соответствующими программами, непосредственно на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ).

Покупки за счёт господдержки: в Wildberries подключили оплату электронными сертификатами
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Новый способ оплаты уже доступен для электронных сертификатов на технические средства реабилитации, которые оформляет Социальный фонд России. Также на платформе принимают региональные сертификаты на товары для новорождённых в Калининградской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

Чтобы воспользоваться сертификатом, покупателю нужно выбрать подходящий под условия программы товар и оплатить его. Если цена превышает номинал сертификата, разницу можно внести самостоятельно. Средства не поступают на банковскую карту получателя: они резервируются в Федеральном казначействе и при покупке перечисляются напрямую продавцу.

Подключение нового способа оплаты позволяет расширить доступ к товарам, приобретаемым в рамках господдержки. Для продавцов маркетплейса это дополнительный источник заказов. Принимать платежи смогут участники программ, чья продукция соответствует установленным требованиям.

В дальнейшем Wildberries планирует расширять перечень доступных программ и географию использования электронных сертификатов. Это позволит увеличить число товаров, которые граждане смогут приобретать с помощью такой меры поддержки.

Сети и серверыWildberriesRWBРоссияWildberriesИсточники:RWB

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