Неубиваемый SSD, который легко помещается в кармане. Представлен SanDiskELE SE

Накопитель весит 31,7 г и выдерживает падение с двух метров

Компания SanDisk начала продажи портативного SSD-накопителя ELE SE ёмкостью 500 ГБ. Новинка оценена в 499 юаней на китайском рынке. Устройство предназначено для хранения и переноса файлов, а благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в поездки.

Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 600 МБ/с и оснащён разъёмом USB-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 2, пропускная способность которого достигает 10 Гбит/с. Габариты устройства составляют 75 × 45 × 10 мм, а масса — около 31,7 г. В конструкции отсутствуют движущиеся механические компоненты, что делает SSD удобным решением для мобильного использования.

Источник изображения: ithome // SanDisk

SanDisk ELE SE также рассчитан на повседневные нагрузки: производитель заявляет о способности устройства выдерживать падения с высоты до двух метров. Ранее в продаже появилась версия накопителя объёмом 1 ТБ, которая на момент публикации стоила 758 юаней.