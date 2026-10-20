Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery

Chery также представила жидкостные батареи с зарядкой до 12C

Chery раскрыла дальнейшие планы развития аккумуляторов Rhinoceros на глобальной инновационной конференции 20 октября.

В линейку вошли жидкостные батареи, поддерживающие пиковую скорость зарядки 12C, и твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S с заявленной плотностью энергии 400 Вт·ч/кг. Запуск специализированной пилотной линии для выпуска твердотельных элементов намечен на 2027 год.

Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По данным компании, батареи Rhinoceros S рассчитаны на работу при температуре от −40 до +100 °C. Chery также сообщила об испытании в термокамере при нагреве до 200 °C. Ранее компания уже построила пилотную линию мощностью 0,5 ГВт·ч для выпуска твердотельных элементов емкостью 60 А·ч.

При этом запуск пилотного производства не означает скорого появления таких батарей в серийных автомобилях. Председатель Chery Инь Тунъюэ ранее сообщал, что испытания на уровне транспортных средств начнутся в 2027 году.

Компания также разрабатывает другую технологию с заявленной плотностью энергии 600 Вт·ч/кг, использующую иные материалы электролита и катода. 

Корпуса, системы питания и охлажденияCheryИсточники:carnewschina

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