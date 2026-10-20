МТС объяснила введение платы за 5G

Доступ к сети предлагают за 199 рублей в месяц

МТС сообщила Коммерсанту, что смартфоны с поддержкой 5G могут работать в сетях пятого поколения без дополнительных технических условий.

Однако, как уже сообщалось, на сайте оператора для доступа к 5G указано подключение одной из двух платных услуг: «УЖЕ 5G» за 199 рублей в месяц или «УЖЕ 5G+» за 299 рублей. Это расхождение вызвало вопросы о том, действительно ли абонентам необходимо доплачивать за использование технологии.

МТС объяснила введение платы за 5G
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В компании пояснили, что обе опции не только открывают доступ к сети 5G, но и предоставляют дополнительный пакет интернет-трафика сверх включенного в тариф. Также абоненты получают приоритет при подключении к LTE. В службе поддержки подтвердили, что для использования сети пятого поколения требуется активировать одну из этих услуг, которая одновременно дает преимущества при работе в 4G.

При этом покрытие 5G у МТС в Москве остается ограниченным. Согласно карте оператора, сеть доступна на большей части территории внутри Садового кольца, в значительной части районов Хамовники и Раменки, а также в отдельных зонах других районов столицы. У конкурирующих операторов аналогичных услуг с отдельной платой за доступ к 5G нет.

Мобильные телефоныМТСИсточники:Коммерсантъ

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