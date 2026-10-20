Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось

Chery впервые показала семейство собственных микросхем Ziwei на глобальной инновационной конференции 20 октября.

Линейка включает три направления: C — центральные вычислительные чипы, S — автомобильные компоненты на основе карбида кремния, M — управляющие микросхемы для транспортных средств. Компания также представила пять вариантов корпусирования, рассчитанных на применение во всей линейке автомобилей бренда.

Флагманский чип Ziwei C100 предназначен для локального запуска систем физического искусственного интеллекта. Согласно данным, представленным на мероприятии, процессоры в двухчиповой конфигурации обеспечивают 1000 тыс. DMIPS, а два нейронных блока (NPU) в автомобиле — суммарную производительность в 2400 TOPS. Пропускная способность памяти составляет 600 ГБ/с. Chery описывает платформу как разработанную для развертывания в автомобиле модели физического мира со 100 миллиардами параметров.

Второе направление представляет Ziwei S1500 — силовой чип на основе карбида кремния. Он рассчитан на напряжение 1500 В, что, по словам Chery, является самым высоким классом напряжения в автомобильной промышленности, а выходной ток модуля достигает 1450 А. В характеристиках компании указаны удельное сопротивление в открытом состоянии 2,0 миллиома на квадратный сантиметр, максимальная рабочая температура 200 °С, время выдерживания короткого замыкания 2 микросекунды и пиковая эффективность не менее 99,6%. Chery заявляет, что чип соответствует требованиям функциональной безопасности ASIL-D и будет использоваться в системах электропривода.

Chery сообщила, что производство на 8-дюймовых кремниевых пластинах перешло в массовую стадию, что должно позволить снизить себестоимость.

Компания не раскрыла подробности о характеристиках серии управляющих чипов M и пяти вариантах корпусирования.