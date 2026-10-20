Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось

Линейка Ziwei включает три семейства

Chery впервые показала семейство собственных микросхем Ziwei на глобальной инновационной конференции 20 октября.

Линейка включает три направления: C — центральные вычислительные чипы, S — автомобильные компоненты на основе карбида кремния, M — управляющие микросхемы для транспортных средств. Компания также представила пять вариантов корпусирования, рассчитанных на применение во всей линейке автомобилей бренда.

Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось
Источник изображения: ithome

Флагманский чип Ziwei C100 предназначен для локального запуска систем физического искусственного интеллекта. Согласно данным, представленным на мероприятии, процессоры в двухчиповой конфигурации обеспечивают 1000 тыс. DMIPS, а два нейронных блока (NPU) в автомобиле — суммарную производительность в 2400 TOPS. Пропускная способность памяти составляет 600 ГБ/с. Chery описывает платформу как разработанную для развертывания в автомобиле модели физического мира со 100 миллиардами параметров.

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Источник изображения: ithome

Второе направление представляет Ziwei S1500 — силовой чип на основе карбида кремния. Он рассчитан на напряжение 1500 В, что, по словам Chery, является самым высоким классом напряжения в автомобильной промышленности, а выходной ток модуля достигает 1450 А. В характеристиках компании указаны удельное сопротивление в открытом состоянии 2,0 миллиома на квадратный сантиметр, максимальная рабочая температура 200 °С, время выдерживания короткого замыкания 2 микросекунды и пиковая эффективность не менее 99,6%. Chery заявляет, что чип соответствует требованиям функциональной безопасности ASIL-D и будет использоваться в системах электропривода.

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Источник изображения: ithome

Chery сообщила, что производство на 8-дюймовых кремниевых пластинах перешло в массовую стадию, что должно позволить снизить себестоимость.

Компания не раскрыла подробности о характеристиках серии управляющих чипов M и пяти вариантах корпусирования.

ПроцессорыCheryИсточники:pandailyithome

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