Сбер разрешил получать наследство онлайн по всей России

Клиенты Сбера по всей России теперь могут получить деньги по наследству дистанционно, без посещения отделения и предъявления бумажного свидетельства. Для этого необходимо оформить наследство у нотариуса, а затем воспользоваться сервисом в приложении «СберБанк Онлайн».

Чтобы получить средства, клиенту нужно выбрать опцию «Получить наследство» и разрешить передачу электронного свидетельства из «Госуслуг» в банк. После проверки документа останется указать счёт для зачисления денег. Средства поступят мгновенно. Ограничений по сумме наследства и количеству наследников нет.

Первую в России онлайн-выплату наследства провели 20 апреля в Москве. Затем сервис запустили в Ростовской области и Приморском крае, после чего он стал доступен во всех регионах страны.

«Мы упростили то, что происходит после оформления наследства у нотариуса: клиенту больше не нужно получать бумажное свидетельство и идти с ним в отделение банка», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Проект реализован совместно с Минцифры России, Банком России и Федеральной нотариальной палатой. Технология основана на машиночитаемом свидетельстве о праве на наследство, которое передаётся банку через Цифровой профиль гражданина.

Ежемесячно этим сервисом пользуются 1,6 млн клиентов Сбера. Всего они оформили 38 млн согласий на передачу данных. Цифровой профиль также применяется при оформлении кредитов и дебетовых карт, проведении сделок с аккредитивами, подключении биометрии и совершении платежей.