Microsoft ограничит возможности файловой системы ReFS в Windows с января

Но это мало кого затронет

Компания Microsoft объявила, что с января 2027 года Windows начнет по умолчанию блокировать USB-накопители и внешние устройства хранения данных, отформатированные в ReFS. Напомним, это файловая система самой Microsoft.  

Компания говорит, что в рамках усилий по повышению безопасности Windows вводятся новые ограничения на обработку съемных носителей данных, отформатированных с использованием файловой системы Resilient File System (ReFS). Новые правила коснутся Windows 10/11 и Windows Server.  

Microsoft ограничит возможности файловой системы ReFS в Windows с января
Источник изображения: Grok Imagine

ReFS является относительно свежей по меркам этого сегмента файловой системой, которую можно назвать развитием NTFS. У ReFS при этом есть ряд преимуществ в виде автоматического самовосстановления, интеграции с Storage Spaces, масштабируемости и функции Block Cloning. 

Изначально ReFS создавалась для корпоративных и серверных сред, но позже Microsoft расширила сферу её применения, представив в Windows 11 диски для разработчиков на основе ReFS, чтобы повысить производительность при выполнении задач разработки. 

При этом ReFS официально никогда съёмные устройства хранения данных не поддерживала, хотя технически возможность создавать такие тома была. Однако теперь в Microsoft решили усилить безопасность. После вступления нововведений в силу пользователи не смогут получить доступ к файлам на таких носителях под управлением Windows, но удаления данных не будет.  

 

 

 

 

Программное обеспечениеMicrosoftWindowsИсточники:Microsoft

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