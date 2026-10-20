Цель в 100 млн установок близка как никогда

Альтернатива Android от Huawei подошла к важному рубежу: HarmonyOS установлена уже на 95 млн устройств ⁠ 1

Количество устройств с операционной системой Huawei HarmonyOS превысило 95 млн. По данным на 20 октября общее число установок HarmonyOS достигло примерно 95,3 млн. — система уверенно приближается к важной отметке в 100 млн устройств.

В марте этого года исполнительный директор Huawei и глава подразделения потребительских устройств Юй Чэндун заявил, что HarmonyOS быстро набирает популярность и должна преодолеть рубеж в 100 млн пользователей до наступления зимы. На презентации новых устройств Huawei 1 октября он сообщил, что число устройств на HarmonyOS 6 и HarmonyOS 7 уже превысило 90 млн.

Экосистема HarmonyOS продолжает расширяться. По данным официального сайта Huawei, к июню 2026 года число разработчиков системы по всему миру превысило 11 млн, а количество приложений и сервисов в магазине AppGallery достигло более 380 тыс.

Согласно данным сторонних аналитических компаний, в первом квартале 2026 года HarmonyOS заняла второе место среди мобильных операционных систем в Китае с долей рынка около 19%. Достижение отметки в 100 млн устройств станет очередным этапом развития платформы Huawei.