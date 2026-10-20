«Яндекс» не сбавляет обороты даже несмотря на атаки на дата-центры: в ближайшие недели выйдет большое обновление «Алисы AI»

«Яндекс» не намерен менять планы по развитию искусственного интеллекта и в ближайшие недели представит масштабное обновление «Алисы AI». Об этом рассказал директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ компании Дмитрий Масюк. По его словам, ежедневная аудитория приложения за месяц выросла на 14%.

Масюк подчеркнул, что искусственный интеллект остается одним из главных стратегических направлений компании. «Яндекс» намерен ускорять внедрение ИИ в пользовательские продукты и бизнес-сервисы. Предстоящее обновление «Алисы AI» должно значительно расширить возможности ассистента.

По данным Mediascope, в сентябре «Алиса AI» стала самым популярным ИИ-сервисом в России. За месяц им воспользовались 59 млн человек — 48% населения старше 12 лет. Совокупный месячный охват ИИ-сервисов достиг 55%, увеличившись за год более чем вдвое. Исследование учитывало сайты и мобильные приложения, но не чат-боты в мессенджерах и ИИ-ответы в поиске.

Заявление о планах развития ИИ прозвучало на фоне восстановления инфраструктуры после атак на три дата-центра «Яндекса». В ночь на 8 октября пожар произошел на объекте в Сасово Рязанской области, работу которого полностью остановили. 9 октября в Калуге вышли из строя несколько модулей, а в ночь на 11 октября был поврежден дата-центр под Владимиром, который также пришлось отключить.

Перебои затронули «Алису», поиск, карты, такси, почту, платежные и другие сервисы. Проблемы возникли и у сторонних компаний, использующих инфраструктуру «Яндекса». К 14 октября компания восстановила большую часть функций «Алисы AI», умных колонок и телевизоров на YaOS, а 20 октября вернула доступ к основным возможностям сервисов «Директ» и «Яндекс 360».