Microsoft хочет выпустить доступные ноутбуки Surface, и в основе могут лежать процессоры AMD на архитектуре Arm

Компания Microsoft, как сообщает ресурс DigiTimes, пересматривает свою стратегию на рынке ноутбуков, желая выпустить ответ на ставший бестселлером MacBook Neo.

Ранее у Microsoft были доступные модели Surface, но компания от них отказалась. Похоже, сейчас в её планах вернуться как минимум в тому же ценовому диапазону около 600-800 долларов, но что касается параметров и формата данных пока нет.

Для снижения цены Microsoft рассматривает различные варианты, в том числе использование чипов AMD и Arm. Возможно, чипов AMD на основе архитектуры Arm. Напомним, ещё в прошлом году различные источники говорили о процессорах AMD Sound Wave, основанных на Arm, которые якобы как раз были нацелены на ноутбуки Surface. Чипы не вышли, а Microsoft в последнем поколении вообще отказалась от процессоров AMD, но, похоже, лишь временно.

Ранее сообщалось, что чипы AMD могут иметь шесть процессорных ядер и iGPU на архитектуре RDNA 3.5 с 256 потоковыми процессорами. Мощным такое решение не будет, зато оно должно быть экономичным и доступным.