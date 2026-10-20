GTA VI ещё не вышла, а её купили уже более 6 млн раз. Это подсчёты аналитиков Sensor Tower

Согласно данным аналитиков Sensor Tower, на которых ссылается ресурс Games Industry, предзаказы на GTA VI уже превысили 6 млн копий.

Если точнее, по состоянию на 13 октября речь идёт о 6,08 млн копий с предположительной выручкой в размере 594 млн долларов.

Это на 148% больше, чем показатели лидера последних лет в лице Modern Warfare 2 за аналогичный период.

Аналитики говорят, что 74% предзаказов пришлось на PS5, а оставшиеся 26% были копиями для Xbox, что примерно соответствует распределению этих консолей на рынке.

Также авторы говорят, что подавляющее большинство предзаказов пришлось на расширенную версию за 100 долларов.

Напомним, игра выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. О выходе на ПК достоверных данных нет, но последние утечки говорят о первом квартале 2027 года, что будет крайне быстро для серии и Rockstar в целом.