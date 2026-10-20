«Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизни

В России заработал бесплатный ИИ-ассистент «Худеем на здоровье» на базе GigaChat. Сервис разработали Сеченовский Университет и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) при технологической поддержке Сбера. Он помогает корректировать питание, режим сна и физическую активность с учётом состояния здоровья пользователя и клинических рекомендаций Минздрава.

При первом запуске необходимо ответить на вопросы об образе жизни и здоровье. На основе этих данных ИИ формирует индивидуальный план изменения привычек, учитывая физические параметры, хронические заболевания и другие ограничения. Пользователь может вести дневник питания, потребления воды, сна и активности, а также отслеживать изменения. Добавлять сведения о еде можно с помощью фотографий, голосового ввода или встроенной базы продуктов. Данные о сне и нагрузках разрешается загружать с носимых устройств.

Медицинские рекомендации сервиса основаны на проверенных материалах Сеченовского Университета и НМИЦ ТПМ. Ответы ИИ проверяли специалисты этих организаций.

Ассистент не ставит диагнозы и не заменяет консультацию врача. Если ситуация требует медицинской оценки, он рекомендует обратиться к специалисту.

ИИ-ассистент «Худеем на здоровье» доступен в Google Play и RuStore. Также сервис работает в формате чат-бота в мессенджере Max.