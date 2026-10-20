Глина против радиации: «Росатом» запустил объект, который изолирует радиоактивные отходы на 1000 лет

В Томской области начала работу первая очередь пункта финальной изоляции низко- и среднеактивных радиоактивных отходов. Объект получил лицензию Ростехнадзора и рассчитан на 15 тыс. куб. м отходов III–IV классов опасности. К ним относятся загрязнённая спецодежда, фильтры, инструменты, провода и строительный мусор с атомных предприятий. До 2035 года площадку планируют расширить, увеличив общую вместимость до 142 тыс. куб. м. Это уже второй подобный объект в России: первый около десяти лет работает в Свердловской области, а до конца 2026 года аналогичный пункт планируют запустить в Челябинской области.

Для защиты окружающей среды отходы размещают в герметичных контейнерах, которые окружают железобетонные конструкции, глиняные экраны и естественные барьеры из горных пород. После заполнения хранилища промежутки между контейнерами заполнят специальным раствором на основе бетона и глины, а сверху устроят многослойный защитный экран. В конструкции используют бентонитовую глину, которая при контакте с водой набухает, закрывает микротрещины и препятствует распространению радиоактивных веществ. По данным «Росатома», объект рассчитан на землетрясение интенсивностью до семи баллов и наводнение, а система изоляции должна защищать людей и природу в течение тысячи лет.