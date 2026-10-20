Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения

Также отключаются функции слежения за контентом, который просматривает пользователь

Разработчики начали использовать ИИ для удаления рекламы и предустановленных приложений с умных телевизоров. Нейросети позволили создать инструменты, которые позволяют очистить от «мусора» главный экран, ускорить интерфейс и оставить только нужные приложения.

Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения
Источник изображения: ИИ Gemini

Один из проектов, dumbtv, позволяет избавить телевизор от рекламы производителя, отслеживания просмотров и нежелательных обновлений. Другой инструмент — cleanyourtv — позволяет удалённо, через Wi-Fi, отключать ненужные приложения на устройствах с Android TV и Google TV, а также заменять стандартный интерфейс на более простой, напоминающий Apple TV.

Создатель cleanyourtv рассказал, что идея появилась после того, как ему надоела реклама на телевизоре родителей. Он поручил Claude Code очистить систему и создать домашний экран только с нужными приложениями. Разработчик опубликовал инструкцию на GitHub, после чего, по его словам, за два дня несколько тысяч пользователей попробовали повторить этот процесс на телевизорах Xiaomi, TCL, Sony, LG и других брендов.

Проект dumbtv также поддерживает ряд популярных платформ. Его проверяли на телевизорах Fire TV Edition, а также на устройствах Sony, TCL, Philips, Hisense и Xiaomi с Android TV или Google TV. Автор проекта Муззаммил Ясин Сабувала сообщил, что использовал несколько моделей ИИ, включая DeepSeek и Claude. Для работы инструмента не требуется получать root-доступ, а при необходимости можно вернуть заводские настройки.

Интерес к таким решениям связан не только с навязчивой рекламой. Современные телевизоры могут использовать технологию автоматического распознавания контента (ACR), которая определяет, что именно отображается на экране, анализируя изображения, звук и цифровые отпечатки. Эти сведения могут применяться для персонализации рекламы и передаваться рекламным партнёрам. Возможность отключить подобные функции позволяет пользователям вернуть часть контроля над устройствами.

Телевизоры и проекторыИскусственный интеллектИИИсточники:TechCrunch

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