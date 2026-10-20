Отечественные чипы есть, а ставить некуда: производители телекомоборудования просят смягчить требования к локализации плат

Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) обратился в Минпромторг с просьбой изменить требования к локализации отдельных видов электроники. Производители предлагают разрешить устанавливать российские микросхемы на печатные платы зарубежного производства, если отечественные аналоги пока недоступны. Соответствующие поправки предлагается внести в постановление правительства № 719, регулирующее подтверждение производства российской промышленной продукции.

Как выяснили «Ведомости», обращение направлено в Минпромторг и подведомственный ему Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР). Корректировка необходима для оборудования с многослойными системными платами, к которым предъявляются повышенные требования по точности изготовления и характеристикам передачи сигналов. Конкретные категории плат участники рынка намерены определить совместно с ВНИИР.

Генеральный директор разработчика телекомоборудования «Сигналтек» Алексей Алясев объяснил, что действующая формулировка постановления создаёт неоднозначную связь между двумя требованиями. Одно касается российского происхождения системной платы и изначально носит добровольный характер, другое — применения отечественной микросхемы. Однако из-за формулировки соответствующего пункта требование о производстве в России фактически распространяется на оба компонента. В результате производитель может быть вынужден использовать отечественную плату, чтобы подтвердить локализацию микросхемы.

По мнению руководителя проектов SNDGlobal Константина Лапотко, это может затормозить внедрение уже доступных российских микросхем, если серийное производство подходящих отечественных плат ещё не налажено. Такие платы применяются в коммутаторах и маршрутизаторах, оборудовании магистральных сетей и центров обработки данных, а также в отдельных цифровых модулях базовых станций сотовой связи.

Отдельные требования к локализации плат предусмотрены постановлением № 1030: за одну российскую печатную плату начисляется пять баллов, за каждую дополнительную — ещё пять. За системные платы, включая платы базовых станций и входящих в них модулей, предусмотрено дополнительно десять баллов. Вопросы локализации микроэлектроники обсуждаются уже несколько лет: в 2025 году Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала предложенную Минпромторгом балльную систему для интегральных схем, а в апреле 2026 года правительство опубликовало новые требования к их российскому происхождению.