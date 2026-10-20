Asus начала поставки первой в мире Mesh-системы Wi-Fi 8

Mesh-система Wi-Fi 8 с двумя портами 10GbE

Asus объявила о начале поставок ZenWiFi BN12 — системы Mesh-сетей, которую компания называет первой в мире с поддержкой Wi-Fi 8. Устройство предназначено для создания беспроводной сети с широким покрытием и высокой пропускной способностью.

Asus начала поставки первой в мире Mesh-системы Wi-Fi 8
Источник изображения: Asus через ITHome

Система оснащена восемью встроенными антеннами и 12 мощными модулями FEM, усиливающими радиосигнал. Комплект из двух устройств способен обеспечить покрытие площадью до 650 м².

Для проводного подключения предусмотрены два порта 10GbE и три порта 2,5GbE. Asus также заявляет о поддержке новых механизмов Wi-Fi 8, в том числе усовершенствованные схемы модуляции и кодирования, доступ к дополнительным каналам и координацию нескольких точек доступа.

В числе программных возможностей — технология AiMesh для объединения совместимых устройств в единую сеть, адаптивная оптимизация качества обслуживания QoE, обнаружение помех во всём спектре и визуализация состояния сети в реальном времени. Система также получила набор функций безопасности.

 

Сети и серверыAsusИсточники:ITHome

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