ADHD One — телефон без приложений и интернета для тех, кто хочет меньше отвлекаться

«Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону». Представлен ADHD One — телефон без приложений и интернета за $35, который нужно собирать самому ⁠ 1

Разработчик Кевин Ноки представил ADHD One (Anti Distraction Handset Device One) — предельно простой телефон: устройство умеет хранить контакты, набирать номера и принимать звонки. По сравнению с обычными кнопочными телефонами, такими как Nokia 105 4G, его функциональность сведена к минимуму. Кевин Ноки подробно представил новинку в видеоролике с говорящим названием «Сделал кирпич из 1980-х на замену своему смартфону».

ADHD One, который разработчик называет устройством для борьбы с отвлечением внимания, не поддерживает приложения, выход в интернет и голосовые сообщения. Небольшой OLED-дисплей отображает входящие вызовы и позволяет просматривать сохранённые контакты. В корпус также встроены динамик, микрофон и аккумулятор с зарядкой через USB-C на нижней грани.

Однако у первой версии есть существенный недостаток: в ней отсутствует собственный модуль сотовой связи. Телефон работает только при подключении к смартфону по Bluetooth, поэтому его возможности ограничены местами, где основной телефон находится поблизости (например, домом или офисом).

Разработчик уже работает над следующей версией ADHD One со встроенным модулем сотовой связи и модемом 4G. Она должна получить собственный номер IMEI и возможность напрямую подключаться к сотовой сети, без необходимости держать рядом смартфон.

ADHD One нельзя просто купить готовым устройством — его придётся собрать самостоятельно. На сайте разработчика за $35 можно приобрести файлы STL для 3D-печати корпуса, список необходимых компонентов и прошивку. Электронные детали нужно покупать отдельно.