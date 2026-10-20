Энтузиаст собрал холодильник на дровах

Энтузиаст проекта Greenhill Forge разработал экспериментальный холодильник, который использует тепло от огня, воду и хлорид кальция вместо обычного электрического компрессора. Во время испытаний устройство охладило внутреннюю секцию примерно до 5 °C при температуре окружающего воздуха около 16 °C. Пока это лишь прототип, и его эффективность в жаркую погоду ещё предстоит проверить.

В основе конструкции лежит абсорбционная технология охлаждения, известная более ста лет. Вместо электрического компрессора здесь используется тепло, которое запускает процесс циркуляции воды и помогает отводить тепло из охлаждаемого пространства.

Установка состоит из нескольких соединённых трубками ёмкостей. В одной из них огонь нагревает смесь воды и хлорида кальция, из-за чего вода превращается в пар. Затем пар охлаждается в конденсаторе и снова становится жидкостью. После этого вода поступает в испаритель, где поддерживается очень низкое давление. Благодаря этому она испаряется при низкой температуре и забирает тепло из окружающего пространства.

Чтобы процесс не останавливался, хлорид кальция поглощает образующийся водяной пар и помогает сохранять необходимое давление. Таким образом, огонь обеспечивает тепло для работы системы, а испарение воды создаёт охлаждающий эффект.

Большую часть конструкции Greenhill Forge изготовила самостоятельно из нержавеющей стали и металлических трубок. Перед запуском установку проверили на герметичность и откачали из неё воздух вакуумным насосом. Это важно: даже небольшие утечки могут нарушить работу системы.

За температурой и давлением следит контроллер на базе Arduino, он также регулирует работу насосов. Полностью автономным холодильник пока не является: циркуляционные насосы и вентиляторы потребляют электричество, причём только насосам требуется около 30–50 Вт. Впрочем, для их питания потенциально можно использовать небольшой солнечный модуль или аккумулятор.