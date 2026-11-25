Hyundai представила в США Tucson 2027, и впервые кроссовер получил внедорожный пакет XRT Pro в сочетании с гибридной силовой установкой. Продажи бензинового Tucson 2027 в США начнутся в первом квартале 2027 года. Гибрид появится немного позже — в начале второго квартала.

Базовый Tucson получил турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 184 л. с. и восьмиступенчатый автомат. Гибрид использует тот же мотор в сочетании с электродвигателем: суммарная мощность составляет 233 л. с., крутящий момент — 280 Нм. В составе гибридной системы используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в гибридной версии есть режим Stay Mode: при выключенном двигателе он позволяет до 30 минут пользоваться климатической установкой, аудиосистемой и заряжать устройства от тяговой батареи. Заявленный расход — около 5,6 л на 100 км.

Версия XRT Pro получила полный привод, 18-дюймовые шины для бездорожья, передние буксировочные проушины и систему X-Trek+ для движения по покрытиям с низким сцеплением. Дорожный просвет — 21 см. Эту версию также отличают особая отделка салона, темные металлические элементы и эксклюзивный цвет кузова Red Rock Orange Pearl. Цены и полный список комплектаций Hyundai пока не раскрыла.