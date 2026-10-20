Сервисы «Яндекса» возвращаются к жизни после атак на дата-центры: восстановлены основные функции «Директа» и «Яндекс 360» ⁠ 2

«Яндекс» восстановил основные функции рекламного сервиса «Директ» и часть возможностей платформы «Яндекс 360», которые были ограничены после атак беспилотников на центры обработки данных компании. Ограничения действовали около недели. Сейчас ключевые инструменты постепенно возвращаются к штатной работе, сообщили в пресс-службах сервисов.

В «Яндекс Директе» снова можно создавать рекламные кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и менять пользовательские настройки. Также рекламодателям вернули возможность полноценно управлять балансом и операциями по счёту.

На платформе «Яндекс 360» основные функции Почты, Диска, Документов, Календаря, Трекера и Телемоста уже работают. При этом восстановление отдельных возможностей продолжается. В частности, в Почте вновь разрешено отправлять вложения размером более 1 МБ, а в Трекере вернулись уведомления и интеграция с почтовым сервисом.

Кроме того, «Яндекс Телемост» восстановил облачную запись встреч, а в Почте, Диске и Телемосте снова доступен предварительный просмотр документов. В компании отмечают, что остальные функции возвращаются постепенно. Ранее ограничения затронули сразу несколько сервисов «Яндекса» на фоне атак на инфраструктуру его ЦОДов.