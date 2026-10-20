Новое поколение Xbox стоит ожидать только через два года. Цена может составить до 1800 долларов

Ресурс Fortune опубликовал большой материал о подразделении Xbox и её новой главе Аше Шарме. Кроме прочего, источник говорит, что сейчас Microsoft относительного нового поколения Xbox целится не в 2027, а в 2028 год.

Более того, если в последнее время в Сети не раз всплывали какие-то мнения о том, что перенос с конца 2027 года (такие сроки якобы были изначально) возможен на начало 2028 года, то Fortune говорит о праздничном сезоне, то есть о конце года.

Таким образом, если эти данные верны и дальнейших переносов не будет, Xbox Helix стоит ожидать только через два года. Можно предположить, что и PS6 в этом случае не выйдет сильно раньше, но пока никаких новых данных на этот счёт нет.

Внутри самой Microsoft, если верить источнику, прогнозируют цену новой консоли в диапазоне 1200-1800 долларов, если компания откажется от привычного субсидирования. Даже 1200 долларов для рынка консолей выглядят чудовищно, а о 1800 долларах можно даже не упоминать.

Что интересно, новая приставка Xbox в 2027 году всё же выйдет. Причём это тоже будет Xbox Helix, но другая. Напомним, Microsoft уже подтверждала, что Helix — это название новой линейки, а не одной только основной приставки. А выйдет в следующем году портативная консоль. Именно от самой Microsoft, а не новая версия от Asus, как ROG Xbox Ally. Её планируют запустить до праздников 2027 года, то есть как раз примерно через год.