В США предложили закон, который даст покупателям видеоигр право собственности вместо отзываемой лицензии

Законопроект Power to Players Act должен защитить игры от исчезновения после отключения серверов и позволить запускать их без подключения к сети

Конгрессмен от штата Нью-Йорк Ритчи Торрес предложил законопроект Power to Players Act, который должен закрепить за покупателями видеоигр право собственности на приобретённые игры, а не только лицензию на их использование. Инициатива предполагает, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) примет меры против ситуаций, когда игроки теряют доступ к уже оплаченным играм. Один из примеров, приведённых в объявлении о законопроекте, — NBA 2K25: игра вышла 6 сентября 2025 года, но её серверы должны отключить 31 декабря, после чего она станет недоступна для игры.

Торрес заявил, что покупатель должен иметь право не только играть в приобретённую игру, но и передавать её другому человеку. По его словам, законопроект призван вернуть подход, при котором покупка означала владение, а не временное разрешение на использование. При этом полный текст документа ещё не опубликован, поэтому оценить точные требования и механизмы их исполнения невозможно.

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Проблема касается не только цифровых копий. По данным Sony, в соответствующем финансовом году цифровые загрузки составили 82% продаж полноценных игр для PlayStation 4 и PlayStation 5. Физические диски остаются одним из способов сохранить игры, которые могут исчезнуть из цифровых магазинов, однако сами по себе они не гарантируют доступности: некоторым играм требуется подключение к серверам, а пользовательские соглашения часто предусматривают лицензию, которую компания может отозвать. Кроме того, содержимое диска может отличаться от версии игры, в которую пользователи в итоге играют после установки обновлений.

Согласно опубликованному описанию инициативы, законопроект не требует бессрочно поддерживать серверы, но предполагает, что игры, для запуска которых обычно нужен интернет, должны получить автономный режим. Это позволит продолжать играть после отключения серверов, однако для некоторых сетевых проектов такая возможность потребует серьёзного изменения архитектуры. Движение Stop Killing Games и другие инициативы также добиваются изменения правил обращения с играми после прекращения их поддержки, предлагая разные варианты решения проблемы.

Даже в случае продвижения законопроекту предстоит пройти законодательную процедуру, а большинство подобных инициатив не доходит до голосования.