Китайские смартфоны переходят на б/у память
В новые смартфоны устанавливают старые чипы памяти из устройств пятилетней давности
Китайские производители смартфонов начали повторно использовать оперативную память из старых устройств при выпуске новых моделей. Причиной стал резкий рост цен на DRAM и дефицит компонентов, усугубившиеся на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
Речь идёт о микросхемах, извлечённых из устройств пятилетней или шестилетней давности. Их демонтируют, проверяют работоспособность и перепаивают на платы новых смартфонов. Такой подход позволяет снизить себестоимость производства и поддерживать выпуск устройств, который некоторым компаниям уже пришлось сокращать из-за подорожания и нехватки памяти LPDDR.
В Китае на этом фоне развивается отдельный рынок подержанных микросхем памяти. Компании специализируются на извлечении, проверке и перепродаже компонентов из старой электроники. Однако повторное использование памяти может сопровождаться дополнительными рисками: состояние бывших в употреблении компонентов различается, а их возраст и характеристики способны ограничивать возможности новых устройств.
В результате вторичный рынок памяти становится для китайских брендов одним из способов сдержать расходы и сохранить производство новых смартфонов.
Проблема затрагивает не только смартфоны. Google разработала специальные адаптеры, позволяющие использовать модули DDR4 из списанных серверов в новых системах для искусственного интеллекта. Повторное применение уже произведённых компонентов помогает частично компенсировать дефицит и уменьшить потребность в закупке новой памяти.