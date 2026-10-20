Китайские смартфоны переходят на б/у память

Китайские производители смартфонов начали повторно использовать оперативную память из старых устройств при выпуске новых моделей. Причиной стал резкий рост цен на DRAM и дефицит компонентов, усугубившиеся на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Речь идёт о микросхемах, извлечённых из устройств пятилетней или шестилетней давности. Их демонтируют, проверяют работоспособность и перепаивают на платы новых смартфонов. Такой подход позволяет снизить себестоимость производства и поддерживать выпуск устройств, который некоторым компаниям уже пришлось сокращать из-за подорожания и нехватки памяти LPDDR.

В Китае на этом фоне развивается отдельный рынок подержанных микросхем памяти. Компании специализируются на извлечении, проверке и перепродаже компонентов из старой электроники. Однако повторное использование памяти может сопровождаться дополнительными рисками: состояние бывших в употреблении компонентов различается, а их возраст и характеристики способны ограничивать возможности новых устройств.

В результате вторичный рынок памяти становится для китайских брендов одним из способов сдержать расходы и сохранить производство новых смартфонов.

Проблема затрагивает не только смартфоны. Google разработала специальные адаптеры, позволяющие использовать модули DDR4 из списанных серверов в новых системах для искусственного интеллекта. Повторное применение уже произведённых компонентов помогает частично компенсировать дефицит и уменьшить потребность в закупке новой памяти.