Суперкомпьютер Aurora смоделировал 26,8 триллиона частиц тёмной материи в двух расчётах Вселенной

Моделирование охватило область шириной 28,6 млрд световых лет и поможет проверить методы поиска следов инфляции ранней Вселенной по данным астрономических обзоров

Учёные Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США провели две крупнейшие на сегодняшний день космологические симуляции: в каждой моделировалась эволюция 13,4 трлн частиц тёмной материи в области шириной 28,6 млрд световых лет. Расчёты выполнил суперкомпьютер Aurora, способный производить более квинтиллиона операций в секунду. Каждая симуляция задействовала около 8100 вычислительных узлов и 50 000 графических процессоров, а сами расчёты и значительная часть анализа данных заняли примерно четыре дня.

Тёмная материя не излучает в диапазонах, которые могли бы регистрировать телескопы, однако её гравитация влияет на формирование галактик и крупномасштабной структуры Вселенной. В симуляциях частицы служат способом проследить распределение и движение тёмной материи на протяжении космической истории. Руководитель проекта, вычислительный физик Николас Фронтьер, объясняет, что расчёты нужны, в частности, для изучения космической инфляции — предполагаемого периода чрезвычайно быстрого расширения Вселенной на раннем этапе её существования. Согласно этой теории, микроскопические квантовые флуктуации могли растянуться до космических масштабов, а затем стать зародышами неоднородностей, которые гравитация усилила и превратила в современную космическую структуру.

Суперкомпьютер Aurora смоделировал 26,8 триллиона частиц тёмной материи в двух расчётах Вселенной
Источник изображения: Argonne National Laboratory

Учёные ищут возможные отклонения от стандартного статистического распределения начальных флуктуаций. Если такие отклонения удастся обнаружить, то они могут помочь различить конкурирующие модели инфляции. Однако ожидаемый сигнал слаб, а измерения ограничены космической дисперсией — статистической неопределённостью, возникающей из-за того, что наблюдения охватывают лишь конечный объём Вселенной. Поэтому расчёты должны одновременно охватывать огромные пространства и сохранять достаточное разрешение, чтобы моделировать гало тёмной материи — скопления, внутри которых формируются галактики.

Две симуляции построены на одной космологической модели и содержат одинаковый сигнал, но начальные фазы в них перевёрнуты. При совместном анализе это позволяет частично компенсировать случайные вариации и точнее оценивать свойства модели. Кроме того, сила заложенного сигнала скрыта от специалистов, которые проверяют методы анализа: так они могут выяснить, способны ли их вычислительные процедуры восстановить исходное значение, не зная его заранее. Для расчётов использовали код, разработанный в Аргоннской лаборатории для моделирования космологических процессов на суперкомпьютерах.

Во время двух запусков система хранения Aurora записала более 85 петабайт данных, преимущественно контрольных копий, позволяющих продолжить вычисления после возможного сбоя; около 8 петабайт сохранили для научного анализа. Полученные модели позволят создавать искусственные карты всего неба и имитации наблюдений для спектроскопического обзора тёмной энергии DESI и космической миссии NASA SPHEREx. Эти данные помогут проверить методы обработки наблюдений и выявлять систематические ошибки до анализа реальных измерений.

Наука и космосAuroraкосмосАстрофизикаТёмная материяСуперкомпьютерыИсточники:newswise

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: В США предложили закон, который даст покупателям видеоигр право собственности вместо отзываемой лицензии
Главное
Все новости
57 минут назад1В США предложили закон, который даст покупателям видеоигр право собственности вместо отзываемой лицензии
17:46Intel готовит ускоритель ИИ с 480 ГБ памяти — компания заявляет о поддержке моделей с 300 млрд параметров на одной карте
17:36ИИ-агенты взломали более 100 сайтов компаний: каждая успешная атака обходилась примерно в $50
17:30SK hynix научила флеш-память выполнять вычисления для ИИ: в 20 раз выше пропускная способность и до 5000 раз меньше энергозатраты
17:291Космическую капсулу Starfall Илона Маска успешно вывели на орбиту
17:254Учёные создали материал, который производит водород из воды под действием солнечного света
17:052Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска
16:573Samsung может поручить TSMC выпуск базовых кристаллов для памяти Nvidia
16:532Учёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами
16:412Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra сравнили по размерам экранов до анонса
16:361Tesla запатентовала технологию тактильной кожи для роботизированных рук
16:242Xiaomi выпустила очень компактную стиральную машину с двумя барабанами и нагревом до 95 °C — $180
16:06На термоядерной установке DIII-D в Калифорнии проверят новую систему отвода тепла для плазмы необычной формы
16:05Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C
16:0115Китай ударил по поставщику ASML в Германии: под угрозой оказались материалы для производства чипов
15:56Nvidia ускорит расчёты взаимодействий атомов и молекул на GPU для производства чипов в 2–3 раза
15:505Honda завершила разработку системы беспроводной передачи энергии через дорожное покрытие
15:423Первая известная солнечная буря, нарушившая работу железной дороги, произошла на 7 лет позже, чем считалось
15:352ИИ-агенты 15 дней добивались возврата $465 за билет и завалили письмами офис британского депутата
15:048Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли15:014Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли Она находится за орбитой Юпитера и обращается вокруг Солнца за тысячи лет
14:54Комета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октября
Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти14:509Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти При том, что у Galaxy S26 12 ГБ ОЗУ
14:42Испанская PLD Space собрала три ракеты Miura 5 и начала комплексные испытания. Запуск намечен на первую половину 2027 года
14:352Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц
32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз14:27832 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд
14:16Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin
14:004«Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизни
13:462Сбер разрешил получать наследство онлайн по всей России
12:382Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось
12:332Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery
12:297Импортозамещение для микросхем: «Росатом» наладят выпуск нитрата таллия