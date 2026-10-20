Создание производства кремния для силовой электроники в России откладывается до 2028 года

Без своего кремния: в России сорвался проект по выпуску кремниевых пластин для силовых полупроводников ⁠ 1

Минпромторг расторг контракт стоимостью 400 млн рублей с Научно-исследовательским институтом приборов (НИИП), входящим в «Росатом», на разработку технологии производства нейтронно-трансмутационно легированного кремния диаметром 150 мм. Причиной стало невыполнение обязательств по первому этапу проекта: институт не изготовил опытные партии материала и не предоставил необходимую отчётность к установленному сроку — 15 мая 2026 года. Ведомство начислило исполнителю штраф в размере 1,5 млн рублей, который на момент расторжения договора оставался неоплаченным.

Проект «Вектор-150» предусматривал разработку технологии изготовления кремниевых слитков и полированных пластин, а также организацию опытно-промышленного производства. Согласно техническому заданию, мощность будущего предприятия должна была составить не менее 100 тыс. пластин в год. При этом серийное производство планировалось наладить к 2027 году.

Нейтронно-трансмутационно легированный кремний необходим для производства мощных силовых полупроводников, включая тиристоры, транзисторы IGBT и быстровосстанавливающиеся диоды FRD. Такие компоненты применяются в железнодорожном и автомобильном электротранспорте, а также в зарядной инфраструктуре. Как отмечается в техническом задании, собственного производства этого материала в России нет, а приобретение зарубежных аналогов затруднено из-за их стратегического назначения.

По оценке экспертов, срыв проекта может перенести освоение технологии в России на 2028 год или более поздний срок.